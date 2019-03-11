На Лиственной улице в Сестрорецке появится частный детский сад за 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-11T18:37:34+03:00

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Правительство Петербурга приняло решение без проведения торгов представить под частный детский сад участок земли на Лиственной улице в Сестрорецке. Появление нового дошкольного учреждения должно помочь с нехваткой мест для малышей.

- Территория передается компании «Семейное пространство «Гнездо Два» на инвестиционных условиях без проведения торгов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Чиновники уточнили, что с 2008 года в Курортном районе ввели в строй больше 100 тысяч квадратных метров жилья, и ни одного детского сада. Конечно, один садик, тем более частный, в котором надо платить хорошие деньги за свое чадо, полностью проблему не решит, зато у родителей появится выбор.

Мамы и папы смогут отдать ребенка в государственное или же частное заведение. По имеющейся информации, инвестиции в строительство садика оцениваются в 50 миллионов рублей. После того, как объект сдадут, здесь смогут принять до 40 юных воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU