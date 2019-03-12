2019-03-12T07:53:30+03:00
Общество

Погода на 12 марта в Петербурге: На дорогах сильный гололед

Во вторник в Северной столице ожидается переменная облачность
Лилия КОЗЛОВА
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Зимняя весна в Петербурге постепенно отступаетЗимняя весна в Петербурге постепенно отступаетФото: Олег ЗОЛОТО
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Пока что зима никак не хочет уходить и уступать место весеннему теплу и солнцу. Утро вторника, 12 марта, встретило жителей Петербурга легким морозом. Термометры показывали -7 градусов. Спешащие по скользким дорогам на работу горожане потеплее купались в шарфы и куртки. Однако не стоит снова доставать дубленки и шубы – холода в ближайшие дни отступят.

- В ночь на 12 марта температура воздуха в Петербурге опустилась до минус 6-8 градусов. Но уже к середине дня термометры будут показывать 2-4 градуса ниже нуля. Сильного потепления во вторник ожидать не стоит. Тем не менее, погода ожидается мягкая, не морозная, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На радость жителям Петербурга во вторник ожидается облачная, но с прояснениями погода. То есть солнце периодически будет озарять улицы города. А вот сугробы все никак не могут растаять. 12 марта в Северной столице пройдет небольшой снег.

Мерзнуть осталось совсем не долго. Уже завтра, 13 марта, днем в городе ожидается ноль градусов. В четверг,14 марта, подует южный ветер и термометры покажут 3 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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