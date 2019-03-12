2019-03-12T12:25:50+03:00
Общество

Петербуржцы начнут бороться с рекламой интим-услуг

Депутаты предложили разрешить горожанам жаловаться на сомнительную уличную рекламу
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге предложили разрешить гражданам жаловаться на сомнительную уличную рекламуВ Петербурге предложили разрешить гражданам жаловаться на сомнительную уличную рекламуФото: Олег ЗОЛОТО
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«Анжела 24 часа», «Карина – отдых» - такие объявления нередко можно увидеть на столбах и даже на асфальте в Петербурге. Сомнительная реклама интимных услуг уже несколько лет заполоняет улицы города, порой листовки можно увидеть даже на заборах учебных заведений, на стенах домов – повсюду. Возмущенные петербуржцы предлагают устроить бой незаконной рекламе. По идее депутатов, именно горожане смогут принять активное участие в ее ликвидации.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев во вторник, 12 марта, предложил разрешить жителям Петербурга самим жаловаться на сомнительную рекламу. Данное обращение парламентарий направил в комитет по печати и взаимодействию со СМИ, который планирует возобновить практику борьбы с интим-листовками с помощью автодозвона.

- У нас много неравнодушных граждан, которые не ленятся сами звонить по десяткам телефонов, выяснять адреса притонов и передавать данные в полицию. Если мы дадим им простой и понятный инструмент, то отдача не заставит себя ждать, - заявил Цивилев.

Депутат предлагает создать простой механизм, с помощью которого жители города могли бы легко отправлять фото и информацию о размещенных объявлениях в адрес комитета. А его сотрудники, в свою очередь, включали бы их в базу автодозвона по итогам оперативной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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