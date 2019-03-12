2019-03-12T13:01:10+03:00
Происшествия

В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком

Ученика госпитализировали с ожогами лица после прикосновения к диффенбахии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мальчик получил химические ожоги от цветка в школе ПетербургаМальчик получил химические ожоги от цветка в школе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Восьмилетний ученик одной из школ Невского района Петербурга оказался в больнице с ожогами лица. Как стало известно во вторник, 12 марта, ожоги мальчик получил из-за прикосновения к растению в горшке, которое стояло на подоконнике образовательного учреждения.

- Инцидент произошел в понедельник, 11 марта, в школе после последнего урока. Как рассказал сам мальчик, он заинтересовался цветком, потрогал его лепестки, которые были немного в соке. После второклассник поправил челку и случайно вытер руки об лоб. Это и стало роковым действием, - пишут «Невские новости».

Спустя некоторое время лицо второклассника начало краснеть и покрываться пупырышками, а голова закружилась. Когда мальчик пришел домой, самочувствие у него ухудшилось, и обеспокоенная мама отправилась с ним в больницу.

В медицинском учреждении после осмотра ребенка, диагностировали у него химические ожоги лица первой степени. Врачи считают, что это реакция на сок диффенбахии, цветка, который трогал мальчик.

После этого случая, сотрудники школы, где учился ребенок, приняли решение убрать все растения, которые стоят на подоконниках в образовательном учреждении, чтобы не было прецедентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пик половодья в Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля
В Петербурге начались съемки фильма «Архипелаг»
В Петербурге задержали мужчину, который «заминировал» 18 домов
Осторожно, гололед: за один день на Манежной площади упали 17 петербуржцев
Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта
Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова
Петербуржцы начнут бороться с рекламой интим-услуг
Котики против наркотиков: Активист закрашивает рекламу «смерти» на фасадах Петербурга
Ночные гости с ножом ограбили сонного жителя Выборгского района
Неадекватный водитель автобуса поиграл в «боулинг» с припаркованными машинами во дворе на Партизана Германа
Вода затопила дом во Фрунзенском районе Петербурга
Погода на 12 марта в Петербурге: На дорогах сильный гололед
Сироты, находящиеся на попечении государства, будут питаться в школах бесплатно
Антимонопольщики вмешались в конкурс по очистке Муринского ручья на 54 миллиона рублей
Движение по трассе Вологда-Тихвин полностью перекрыто из-за ДТП
Суд оштрафовал проводницу, из-за которой пассажирка застряла между вагоном и перроном
За зиму в Петербурге выпало больше двух метров снега
Движение по Рябовскому шоссе ограничат с марта по август из-за строительства трамвайной линии «Чижика»
На Лиственной улице в Сестрорецке появится частный детский сад за 50 миллионов рублей
В Ленинградской области восстановили в первозданном виде карельский эпос
В МЧС рассказали, как город пережил непогоду 9 марта
Автомобилистов предупредили об опасности выезда на лед
Банкир Антонов получил 2,5 года и штраф 300 тысяч за хищение 150 миллионов
В период зимней уборки владельцев «автохлама» будут быстрее привлекать к ответственности
За неделю с гриппом и простудой в больницу попали 329 петербуржцев
Малолетних националистов Петербурга осудили за «вагон для белых»