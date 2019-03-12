В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-12T13:01:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Восьмилетний ученик одной из школ Невского района Петербурга оказался в больнице с ожогами лица. Как стало известно во вторник, 12 марта, ожоги мальчик получил из-за прикосновения к растению в горшке, которое стояло на подоконнике образовательного учреждения.

- Инцидент произошел в понедельник, 11 марта, в школе после последнего урока. Как рассказал сам мальчик, он заинтересовался цветком, потрогал его лепестки, которые были немного в соке. После второклассник поправил челку и случайно вытер руки об лоб. Это и стало роковым действием, - пишут «Невские новости».

Спустя некоторое время лицо второклассника начало краснеть и покрываться пупырышками, а голова закружилась. Когда мальчик пришел домой, самочувствие у него ухудшилось, и обеспокоенная мама отправилась с ним в больницу.

В медицинском учреждении после осмотра ребенка, диагностировали у него химические ожоги лица первой степени. Врачи считают, что это реакция на сок диффенбахии, цветка, который трогал мальчик.

После этого случая, сотрудники школы, где учился ребенок, приняли решение убрать все растения, которые стоят на подоконниках в образовательном учреждении, чтобы не было прецедентов.

ИСТОЧНИК KP.RU