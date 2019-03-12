Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-12T13:45:32+03:00

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В 2020 году Петербург будет принимать чемпионат Европы по футболу. Уже сегодня, 12 марта, власти города начали обсуждать подготовку и проведение столь важного спортивного мероприятия. Открытие отборочного турнира Евро-2020 начнется 21 марта.

- До первого матча в нашем городе остается 459 дней. Несмотря на позитивный опыт Чемпионата мира 2018 года, Евро-2020 – это новый вызов для Петербурга. Проходить он будет не в одной стране, а на территории 12 государств, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на совещании в Смольном.

В отличие от FIFA-2018, для Евро-2020 не потребуется строить новые стадионы и модернизировать инфраструктуру. В Петербурге уже есть современный аэропорт, множество гостиниц, а также уникальная культурная программа, которая представит фанатам футбола город в ярких красках. Главное при подготовке к будущему турниру – подготовить законодательную базу, внедрить систему Fan ID, а также организовать бесплатный проезд для болельщиков на дни матчей. В этом году Петербург должен набрать добровольцев для работы в рамках волонтерской программы Евро-2020.

Евро-2020 долгожданное событие для фанатов футбола. Уже 24 марта УЕФА представит официальный талисман турнира, а 26 марта его можно будет увидеть в Петербурга.

Северная столица в рамках чемпиона Европы в 2020 году примет три матча группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также одну четвертьфинальную встречу 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU