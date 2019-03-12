Следком завел дело из-за падения рекламного щита, который отправил в кому полицейского

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-12T16:11:18+03:00

СК завел дело после того, как двух прохожих "накрыл" рекламный щит. Фото: Владимир Кольцов

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Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по факту травмирования двух человек, которых в минувшую субботу накрыло упавшим рекламным щитом. Один из мужчин впоследствии впал в кому.

- Из материалов уголовного дела следует, что днем 9 марта 2019 года вследствие ухудшения погодных условия, на двух мужчин 1977 и 1988 годов рождения, с крыши дома 138 корпус 1 по проспекту Энгельса упал рекламный щит, - сообщает пресс-служба Следкома.

Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, а один из мужчин, оказавшийся по некоторым данным сотрудником полиции, на следующий день впал в состоянии комы.

Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Они же установят кому принадлежит злосчастный рекламный щит. Уголовное дело заведено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU