2019-03-12T16:11:18+03:00
Происшествия

Следком завел дело из-за падения рекламного щита, который отправил в кому полицейского

Инцидент произошел 9 марта на проспекте Энгельса
Петр КИБЕР
Поделиться:
СК завел дело после того, как двух прохожих "накрыл" рекламный щит.СК завел дело после того, как двух прохожих "накрыл" рекламный щит.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное дело по факту травмирования двух человек, которых в минувшую субботу накрыло упавшим рекламным щитом. Один из мужчин впоследствии впал в кому.

- Из материалов уголовного дела следует, что днем 9 марта 2019 года вследствие ухудшения погодных условия, на двух мужчин 1977 и 1988 годов рождения, с крыши дома 138 корпус 1 по проспекту Энгельса упал рекламный щит, - сообщает пресс-служба Следкома.

Оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами, а один из мужчин, оказавшийся по некоторым данным сотрудником полиции, на следующий день впал в состоянии комы.

Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Они же установят кому принадлежит злосчастный рекламный щит. Уголовное дело заведено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд отправил под стражу мужчину, доведшего свою сожительницу до самоубийства
Выборгский порт станет пассажирским, а суда начнут ходить в Петербург и Финляндию
Австрия хочет открыть генеральное консульство в Петербурге
Комитет по благоустройству и дорожные службы Петербурга заподозрили в создании «снежного картеля»
Отчим развращал своего 12-летнего пасынка в Петербурге
Жителей Ленобласти предупредили о 17-градусных морозах 13 марта
В Петербурге задержали мужчин, спрятавших труп убитой женщины в багажнике авто
В Московском районе построят новый детский сад на 140 мест
Пик половодья в Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля
В Петербурге начались съемки фильма «Архипелаг»
В Петербурге задержали мужчину, который «заминировал» 18 домов
Осторожно, гололед: за один день на Манежной площади упали 17 петербуржцев
Талисман Евро-2020 представят в Петербурге 26 марта
В петербуржской школе выкинули все растения из-за ожога второклассника цветком
Актер из «Оперов» подорвал себя в парадной на Лени Голикова