Комитет по благоустройству и дорожные службы Петербурга заподозрили в создании «снежного картеля»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-12T16:41:46+03:00

В связи с этим в офисы чиновников и коммунальщиков наведались сотрудники правоохранительных органов

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Утро 12 марта оказалось не слишком приятным для сотрудников семи дорожных предприятий Петербурга, а также чиновников городского комитета по благоустройству. К ним с визитом пожаловали сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) и антимонопольной службы (УФАС).

- Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП) «Центр», ГУДП «Курортное», ГУДП «Путь», а также акционерные общества «Коломяжское», «Автопарк № 7 Спецтранс», «Автодор СПб» подозреваются в картельном сговоре по уборке дорог, в том числе от снега, - рассказали в пресс-службе УФАС корреспонденту радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Кроме того, к «снежному картелю» могут быть причастны и чиновники комитета по благоустройству. К ним также пришли оперативники. Во всех организациях сотрудники экономической полиции сняли копии с документов по уборке города от снега. В дальнейшем разбирательство будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU