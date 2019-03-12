2019-03-12T19:46:57+03:00
Общество

В Пулково появится гостиница с бизнес-центром за миллиард рублей

А другой элитный отель откроется в здании казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле
Петр КИБЕР
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В Пулково и у Марсового поля появятся новые гостиницы. Одну построят, под другую переоборудуют историческое здание.В Пулково и у Марсового поля появятся новые гостиницы. Одну построят, под другую переоборудуют историческое здание.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сегодня в Каннах (Франция) начала работу международная выставка коммерческой недвижимости MIPIM. И Петербург в 21-й раз принимает в ней участие. Первый же день работы форума ознаменовался для Северной столицы подписанием крупных контрактов. Так, в Пулково появится гостиница с бизнес-центром за миллиард рублей.

- Проект предусматривает строительство и эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса в районе аэропорта «Пулково», включающего в себя гостиничные помещения, деловой центр, торговые площади и паркинг, - сообщает пресс-служба комитета по инвестициям.

Срок реализации масштабного проекта - до 2027 года, общий объем инвестиций заявлен в размере 1,1 миллиарда рублей.

Другой отель появится в историческом центре города. В здании казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле разместится «гостиница высшего ценового сегмента». В переоборудование здания инвестор вложит более 5 миллиардов рублей. Срок сдачи объекта - 2023 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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