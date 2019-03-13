На Просвещения убрали шаверму, где посуду мыли снегом

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-13T08:17:34+03:00

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Месяц назад жителей Петербурга ужаснуло видео, на котором работники ларька с шавермой на проспекте Просвещения в Калининском районе моют посуду в грязном снегу рядом с парковкой. Делали это они потому, что в маленьком павильончике просто нет воды. Вчера, 12 марта, стало известно, что «ресторан» прикрыли и демонтировали.

- Помните про шаверму на Просвещения 69, где повара мыли посуду в снегу? Радость. Прямо сейчас ее грузят и вывозят, - сообщили неравнодушные активисты в группе «ВКонтакте» «Незаконная торговля Санкт-Петербурга».

Общепит с антисанитарными условиями простоял на месте чуть больше месяца. Однако, если в ларьке совсем не предусмотрена подача воды, то, по все видимости, как только снег бы растаял, точка с шавермой закрылась бы сама, либо же тарелки и вовсе никто бы не мыл до следующей зимы.

Тем не менее, петербуржцы не спешат ликовать и радоваться. Многие опасаются, что ларек с легкостью может переехать с проспекта Просвещения на новое место, может даже в соседний двор, где снега пока что побольше.

ИСТОЧНИК KP.RU