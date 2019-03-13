«Газель» протаранила ограждение на Университетской набережной и пробила бензобак

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-13T09:09:45+03:00

В ночь на 13 марта водитель не справился с управлением на скользкой дороге [видео]

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Жители Петербурга жалуются на сильный запах бензина на месте ДТП на Васильевском острове. Авария произошла в ночь на среду, 13 марта. Водитель «Газели» не справился с управлением и на скорости протаранил ограждение на Университетской набережной. На помощь приехали пожарные.

- На Университетской набережной, напротив Благовещенского моста «Газель» влетела в ограду. Видимо, пробит бензобак, очень сильный запах бензина, - написал очевидец в группе в социальной сети.

«Запах бензина не потому, что бензобак пробит, а потому что «Газель», иронично отметил один из пользователей интернета.

"Газель" протаранила ограждение на Университетской набережной в Петербурге .

На место аварии прибыли сотрудники полиции и пожарные, которые смыли вытекающее на асфальт горючее. Так как ДТП произошло около полуночи, других участников происшествия нет. Сообщений о пострадавших не поступало. Как именно произошло столкновение автомобиля с оградой, не уточняется. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU