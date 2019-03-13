Водитель внезапно умер за рулем авто на проспекте Ветеранов

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-13T09:23:35+03:00

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Внезапная смерть произошла в Петербурге с водителем иномарки прямо во время движения. Рано утром в среду, 13 марта, он сел за руль и поехал по делам. Двигаясь по проспекту Ветеранов в Кировском районе Северной столицы, автомобилист неожиданно умер. Следом за смертью последовала авария.

- В среду в 7:20 часов утра в районе дома 76 по проспекту Ветеранов водитель автомобиля марки «Ford Kuga» двигаясь по дороге умер прямо за рулем, - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу.

После того, как автомобилист скончался, машина продолжила двигаться по улице и в какой-то момент врезалась в троллейбус с пассажирами. Очевидцы, увидев произошедшее, немедленно вызвали врачей.

Прибыв на место ДТП, сотрудники скорой помощи осмотрели водителя и заключили, что тот скончался от сердечного приступа. Возраст умершего не уточняется. Сообщений о других пострадавших в аварии не поступало. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU