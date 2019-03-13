17 классов школ Петербурга закрыли на карантин из-за гриппа

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-13T11:55:23+03:00

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Эпидемия гриппа в Петербурге постепенно снижается. За прошедшую неделю с 4 по 10 марта уровень заболеваемости упал на 20 процентов по сравнению с первой весенней неделей.

Так заболеваемость взрослого населения стала ниже значения эпидемического порога на 33,3 процента, малышей до двух лет ниже на 36 процентов, детей от трех до шести лет – на 28,3 процента и детей от семи до 14 лет – на 29,7 процентов.

Несмотря на это, в некоторых школах и детских садах объявлен карантин.

- В 17 классах 12 школ и в восьми группах шести детских садах объявлен карантин на семь дней из-за отсутствия более чем 20 процентов детей, - сообщили в петербургском Роспотребнадзоре.

В ведомстве советуют жителям Петербурга заниматься профилактикой гриппа, чтобы не подхватить болезнь. В первую очередь стоит избегать общения с больными, которые являются переносчиками заразы, а также тщательно мыть руки и есть фрукты и овощи, полные витаминов.

ИСТОЧНИК KP.RU