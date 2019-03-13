На Петроградке эвакуируют кинотеатр «Ленфильм»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-13T13:50:26+03:00

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На Каменоостровском проспекте в Петербурге стоит машина МЧС. Спасатели приехали эвакуировать дом номер 10, в котором располагается известная студия и кинотеатр «Ленфильм». Инцидент произошел около полудня в среду, 13 марта.

- В «Ленфильме» проходит эвакуация. Одна машина со спасателями находится сейчас на Каменоостровском проспекте, - сообщили «КП»-Петербург в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Как пояснили спасатели, в кинотеатре нет ни пожара, ни обвала. Вопросом эвакуации занимаются правоохранительные органы. По всей видимости, на почту «Ленфильма» пришло письмо с угрозой о взрыве.

Выводят людей сегодня не только из киностудии. По сообщениям в социальных сетях, в Петербурге возобновилась волна эвакуаций. Ученики и преподаватели школ 394, 549, 375 и 369 ровными строями выходят на улицу и дожидаются спецслужб, которые проверят здания на предмет потенциальной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU