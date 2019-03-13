Эпидпорог в Санкт-Петербурге снизился на 23,2 процента

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-13T13:34:18+03:00

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Грипп отступает. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 4 по 10 марта 2019 года, в Санкт-Петербурге показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 108,0 на 10 тыс., что ниже уровня эпидемического порога на 23,2 процента. Относительно предыдущей недели - конца февраля-начала марта - заболеваемость в Северной столице снизилась на 20 процентов.

Как отмечают специалисты, заболеваемость взрослых - ниже значения эпидемического порога на 33,3%, детей до двух лет - на 36%, детей от 3 до 6 лет - на 28,3%, детей от 7 до 14 лет - на 29,7%.

- На 11 марта 2019 года в Санкт-Петербурге в 17 классах 12 школ и в 8 группах 6 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей был приостановлен на 7 дней образовательный процесс, - добавили в Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. - Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на нашем постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU