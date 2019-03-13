Муниципалы Петербурга будут определять места для выгула собак

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-13T14:55:16+03:00

Смольный займется приютами, а также будет рассказывать о брошенных животных

Изменить размер текста: A A

Депутаты Петербурга решили позаботиться о братьях наших меньших. На пленарном заседании городского парламента в среду, 13 марта, рассмотрели законопроект, который определит полномочия городского правительства и муниципальных властей в сфере обращения с животными.

Парламентарии предлагают, чтобы муниципальные власти занимались выбором места для сооружения площадок для выгула собак.

- Определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию, - заявили Денис Четырбок и Роман Коваль, инициаторы законопроекта.

Также согласно тексту инициативы, отвечать за создание и работу приютов должны будут профильные комитеты Смольного. Им же будет поручено определять порядок обращения с бездомными животными и размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых, по какой-либо причине, отказались владельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU