2019-03-13T14:55:16+03:00
Общество

Муниципалы Петербурга будут определять места для выгула собак

Смольный займется приютами, а также будет рассказывать о брошенных животных
Лилия КОЗЛОВА
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Муниципалам Петербурга доверят выбор площадок для выгула собакМуниципалам Петербурга доверят выбор площадок для выгула собакФото: Артем КИЛЬКИН
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Депутаты Петербурга решили позаботиться о братьях наших меньших. На пленарном заседании городского парламента в среду, 13 марта, рассмотрели законопроект, который определит полномочия городского правительства и муниципальных властей в сфере обращения с животными.

Парламентарии предлагают, чтобы муниципальные власти занимались выбором места для сооружения площадок для выгула собак.

- Определением мест для выгула животных должны заниматься именно муниципальные власти, потому что они, как никто другой, знают проблемы жителей и свою территорию, - заявили Денис Четырбок и Роман Коваль, инициаторы законопроекта.

Также согласно тексту инициативы, отвечать за создание и работу приютов должны будут профильные комитеты Смольного. Им же будет поручено определять порядок обращения с бездомными животными и размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых, по какой-либо причине, отказались владельцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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