2019-03-13T16:27:46+03:00
Происшествия

Под Кингисеппом в лобовом ДТП погибла женщина-водитель

Навстречу ее «девятке» вылетел внедорожник «Лэнд Ровер»
Петр КИБЕР
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Под Кингисеппом в лобовой аварии погибла водитель "девятки". Фото: vk.com/dorinspbПод Кингисеппом в лобовой аварии погибла водитель "девятки". Фото: vk.com/dorinspb
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Лобовые столкновения всегда бывают самыми тяжелыми по последствиям. В них нередко гибнут люди. Вот и в среду, 13 марта, такое ДТП под Кингисеппом закончилось трагически - от последствий аварии скончалась женщина-водитель ВАЗовской «девятки».

- По предварительной информации, в 7:15 утра 13 марта на 130 километре федеральной трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области, мужчина управляя автомобилем «Ленд Ровер» выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобиле «ВАЗ -21093», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения женщина 1981 года рождения, ехавшая за рулем «девятки» погибла на месте. Водитель «Ленд Ровера» не пострадал.

В соцсетях местные жители пишут, что дорога была скользкой из-за гололеда, а водитель иномарки мог ехать за автобусом, который решил обогнать в зоне запрещающего знака. Но, в любом случае, все обстоятельства и причины смертельной аварии установят сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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