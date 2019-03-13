2019-03-13T19:39:27+03:00
Происшествия

Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров

Анастасия Королева и Алексей Фомин останутся под стражей до 6 мая 2019 года
Петр КИБЕР
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Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров.Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня в Красносельском районном суде Петербурга выбирали меру пресечения фигурантам громкого дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров. Люди, действовавшие от лица общества с ограниченной ответственностью «Фонд социальной защиты пенсионеров», присваивали себе жилье пожилых горожан, а их самих переселяли в дом престарелых.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Королевой сроком на 1 месяц 25 суток, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На такой же срок под арест отправлен и еще один предполагаемый участник обмана пенсионеров - Алексей Фомин. Третий подельник - Дмитрий Чернов также должен услышать о решении суда. И вряд ли оно будет другим.

Напомним, что о деятельности преступной группы стало известно после обращения петербуржцев к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали, что несколько пенсионеров лишились своего жилья. Квартиры в собственность получили трое обвиняемых. Пока речь идет о шести эпизодах и ущербе в 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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