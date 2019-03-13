2019-03-13T20:20:09+03:00
Общество

Мать-инвалид забрала из приюта детей, которых у нее изъяла опека

Малыши вместе с мамой отправились на квартиру к бабушке в Ленобласть
Петр КИБЕР
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Олесе Уткиной отдали ее двоих детей. Но только пока. Фото: vk.com/mariaermelОлесе Уткиной отдали ее двоих детей. Но только пока. Фото: vk.com/mariaermel
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Неординарная история разворачивается в Санкт-Петербурге. Противостояние между органами опеки и матерью-инвалидом по слуху склоняется то на одну, то на другую сторону. На прошлой неделе двух малышей у женщины забрали, обвинив в пьянстве, но сегодня малышей маме вернули.

- Ура, получили разрешение! Едем за детьми. Уже сегодня они проведут ночь с мамой и бабушкой. - написала в соцсетях президент Северо-Западной ассоциации приемных родителей Мария Эрмель, которая помогает матери - Олеси Уткиной отстоять своих детей.

За минуту до этого органы опеки признали квартиру бабушки пригодной для проживания детей. После этого мама смогла поехать в два детских дома на Васильевском острове, в которых последние дни были ее малыши.

А сама история началась около недели назад. 6 марта соседи по коммунальной квартире, где жила Олеся Уткина с двумя детьми, заявили в органы опеки, что мать малышей пьяна. Приехавшие инспектора забрали сына и дочку женщины-инвалида.

Но сегодняшние события - только промежуточный хэппи-энд, ведь еще будет суд, который может лишить мать родительских прав. И с кем тогда останутся дети - большой вопрос.

Адвокат слабослышащей матери из Петербурга, у которой забрали детей, уверена, что ее не лишат родительских прав

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ИСТОЧНИК KP.RU

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