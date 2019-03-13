Умная остановка у Гостиного двора «поглупела»

13 Март 22:07 2019-03-13T22:07:16+03:00

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Меньше трех лет проработала у Гостиного двора так называемая «умная» остановка общественного транспорта. В ноябре 2016 года здесь установили информационные табло, на которых можно было узнать информацию, в том числе о времени прибытия того или иного маршрута. Но дальше эксперимента проект не пошел.

- На остановке работал Wi-Fi со скоростью 100 Мбит/сек, а на мониторе отображалась информация о транспорте, камеры, следящие за безопасностью, и гид по истории Петербурга, - пишет «Мойка 78».

Планировалось установить к футбольному чемпионату мира 2018 года до сотни таких павильонов, однако мечты разбились о реальность. Чиновники так и не сумели согласовать правила размещения «умных» остановок. А теперь сняли оборудование и с единственной - она «поглупела». Вскоре уберут и сам павильон, когда-то обошедшийся инвестору в 5 миллионов рублей, заменив его обычным.

Впрочем, бросать идею город на намерен, по заявлениям Смольного, развивать проект будет «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU