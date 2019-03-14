2019-03-14T14:42:55+03:00
Происшествия

В Петербурге девушка с сайта знакомств умерла в постели любовника на первом свидании

Погибшая, по одной из версий, была путаной и скончалась во время интима
Леонид РОМАНОВ
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Девушка могла быть путанойДевушка могла быть путаной
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В Петербурге романтические приключения юного Ромео обернулись настоящей драмой. 23-летний герой-любовник познакомился с красавицей в Интернете и пригласил ее к себе домой на свидание. Правда, романтика длилась недолго. Когда пара перешла на кровать, девушке неожиданно стало плохо. Парень растерялся и не нашел ничего лучше как … позвонить своей маме. Рассказав о случившемся, юный рыцарь попросту сбежал. Вернувшись в квартиру со своей мамой, он обнаружил, что любовница скончалась.

- По факту смерти девушки проводится доследственная проверка, - рассказали «КП-Петербург» в ГСУ СКР по Петербургу. – Причина гибели девушки пока неизвестна. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судмедэкспертизу.

В следствии подтвердили, что пара была мало знакома. Сейчас личность погибшей устанавливается. По одной из версий, она была девушкой легкого поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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