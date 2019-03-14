2019-03-14T14:52:39+03:00
Общество

«Завод МБПО-2» останется «мусорным» оператором севера Петербурга

Такое решение принял Арбитражный суд города
Петр КИБЕР
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"Завод МБПО-2" по решению Арбитражного суда остался "мусорным" оператором северной части Петербурга."Завод МБПО-2" по решению Арбитражного суда остался "мусорным" оператором северной части Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 14 марта, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области решали, кто будет заниматься вывозом мусора в северной части города на Неве. С одной стороны были комитет по благоустройству и действующий оператор «Завод МБПО-2»,а с другой «Автопарк №6 «Спецтранс».

- Суд, заслушав стороны и рассмотрев представленные документы, принял решение о законности присвоения статуса регионального оператора «Заводу МПБО-2», - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Это означает, что госпредприятие, которое выиграло тендер на право быть единым региональным оператором по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет, так и останется «главным» по мусору на севере Петербурга.

При этом южную часть города у «МБПО-2» коммерческие структуры все же смогли отсудить. Каждый из двух лотов - по обслуживанию южной и северной частей Петербурга в течение 10 лет, оценивается в 80 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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