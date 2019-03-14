2019-03-14T19:23:44+03:00
Общество

В Петербурге продают поддельное и разбавленное водой молоко

Семь из двенадцати образцов не вписываются ни в какие нормативы
Петр КИБЕР
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Больше половины молока эконом-сегмента в Петербурге не соответствуют нормативам.Больше половины молока эконом-сегмента в Петербурге не соответствуют нормативам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не все то молоко, на чем слово «молоко» написано. Проверка организации «Общественный контроль» показала, что из двенадцати образцов недорогого товара, продающегося в петербургских магазинах, семь не соответствуют нормам.

- А из этих семи пять - откровенные подделки. Они настолько разбавлены водой, что молоком их назвать просто нельзя, - приводит слова руководителя организации Всеволода Вишневецкого «Мой Район».

И если раньше производители заменяли животные жиры растительным, то теперь, в сфере гонений на пальмовое масло, недорогие марки молока просто-напросто разбавляют водой.

Естественная жирность коровьего молока -3,5 процента. На заводской упаковке написано 3,2 процента, а на деле оказывается, что воды там чуть ли не половина и жирность этой жидкости, которую лишь условно можно назвать молоком, не превышает 1,5-2 процентов.

И самая печальная картина наблюдается именно в эконом-сегменте, товары в котором рассчитаны на малообеспеченных покупателей. Зачастую это собственные торговые марки магазинов. А вообще, по оценкам экспертов, в России фальсифицировано от 20 до 25 процентов всего молока, стоящего на полках магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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