2019-03-15T08:26:11+03:00
Происшествия

Бензовоз с соляркой врезался в грузовик под Петербургом и лишился кабины с водителем

На «Скандинавии» произошло страшное ДТП. Горючее вытекает на дорогу
Лилия КОЗЛОВА
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Бензовоз врезался в "Тонар" под ПетербургомБензовоз врезался в "Тонар" под ПетербургомФото: СОЦСЕТИ
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Авария двух «тяжеловесов» произошла на трассе «Скандинавия» под Петербургом. Рано утром, около 8 часов в пятницу, 15 марта, бензовоз с полным баком солярки буквально вошел в грузовой автомобиль «Тонар». После ДТП топливо начало вытекать на дорогу.

- Только проехали аварию. Воняет соляркой. Трассу перекрыли в город со стороны Выборга на повороте на Рощино, после "Фаэтона". Водитель бензовоза вряд ли жив, кабина всмятку, - рассказали в социальной сети очевидцы с места ДТП.

По словам свидетелей, столкновение при аварии было сильное. «Тонар», груженный щебнем, ехал по дороге и в какой-то момент зацепил обочину. Возможно, водитель грузового автомобиля начал засыпать за рулем. В этот момент в него на скорости въехал бензовоз.

Во время столкновения кабина бензовоза буквально вошла в грузовик и полностью смялась. Официальных сообщений о пострадавших или погибших нет. Однако, как отмечают очевидцы, водитель бензовоза вряд ли смог выжить после такой аварии.

ГИБДД и скорая еще не на места. По дороге в месте аварии рассыпался щебень и разливается солярка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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