2019-03-15T08:37:05+03:00
Происшествия

Ночью на Комендантском проспекте сгорела машина

В результате ночного пожара в Петербурге обгорели три автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
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На Севере Петербурга ночью сгорела машина и обгорели два автоНа Севере Петербурга ночью сгорела машина и обгорели два автоФото: СОЦСЕТИ
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Жителей Приморского района Петербурга в ночь на пятницу, 15 марта, разбудил шум и сильный запах гари. На Комендантском проспекте неожиданно загорелась машина. Под силой ветра огонь начал перекидываться на автомобили, припаркованные рядом. Благо, в пожаре никто не пострадал.

- Сплю с открытой форточкой. Просыпаюсь от звука потрескивания и запаха гари в комнате, - рассказала жительница дома 8, корпус 1 по Комендантскому проспекту, рядом с которым произошел пожар.

В полусонном состоянии сначала женщина решила, что загорелась квартира на нижних этажах, так как было очень много дыма и чувствовался жар. Однако, выглянув на улицу, она увидела, что полыхает машина.

Сообщение на телефон спасателей о пожаре поступило в 3:21 часов ночи. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили горящий автомобиль. В течение получаса восемь пожарных и две единицы спецтехники боролись с огнем. Когда пламя было потушено, оказалось, что сгорел автомобиль марки «Шкода», а также оплавились части кузова у припаркованных рядом автомобилей «Субару» и еще одной «Шкоды».

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины возникновения ночного пожара выяснят специалисты после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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