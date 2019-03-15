2019-03-15T10:46:38+03:00
Общество

СКК «Петербургский» может избежать сноса

ВООПИиК подал заявление на включение здания спортивного комплекса в список охраняемых объектов
Лилия КОЗЛОВА
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СКК "Петербургский" могут внести в реестр объектов культурного наследияСКК "Петербургский" могут внести в реестр объектов культурного наследияФото: Илья СМИРНОВ
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Ситуация со Спортивно-концертным комплексом имени Ленина в Петербурге до сих пор не разрешилась. Изначально СКК планировалось снести, чтобы построить на его месте новый большой стадион. Однако неравнодушные люди бьются за то, чтобы круглое здание комплекса «Петербургский» сохранилось в своем изначальном виде. Накануне, 14 марта, стало известно, что петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников и городской Союз архитекторов подали в Смольный заявление о включении СКК в реестр объектов культурного наследия.

- Прошу включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры Спортивно-концертный комплекс имени В.И. Ленина, - говорится в документе, опубликованном ВООПИиК «ВКонтакте».

СКК «Петербургский» возводился в течение девяти лет с 1970 по 1979 года. Вместимость его 25 тысяч человек. В ноябре 2018 года стали говорить о том, что здание необходимо снести и перестроить его на более объемное. Однако на защиту здания встали архитекторы, которые отмечают историческую и архитектурную ценность строения.

В случае, если КГИОП по итогам рассмотрения заявки включит спорткомплекс в перечень памятников, снос СКК «Петербургский» окажется под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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