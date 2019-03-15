2019-03-15T11:16:05+03:00
Общество

Пьяный петербуржец, который устроил дебош на рейсе «Сочи-Москва», предстанет перед судом

За неадекватное поведение житель Северной столицы заплатил более миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Перед судом предстанет дебошир из Петербурга, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города КраснодараПеред судом предстанет дебошир из Петербурга, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города КраснодараФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Петербурга, из-за которого осенью 2018 года самолет летевший рейсом «Сочи-Москва» был вынужден совершить посадку, отправится под суд. На борту воздушного судна пьяный мужчина устроил дебош. Усмирить его смогли, только привязав ремнями к сидению.

- 16 октября 2018 года самолет, летевший из Сочи в Москву был вынужден совершить посадку в аэропорту города Краснодар. Причиной тому стал пьяный 35-летний житель Петербурга, - сообщили в следственном комитете России.

Находясь в состоянии невменяемости из-за большого количество выпитого алкоголя, петербуржец вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования. Дабы усмирить дебошира и продолжить безопасный полет, капитан самолета принял решение посадить судно и снять неадеквата с рейса.

После возбуждения уголовного дела петербуржец скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Нашли его в Москве, отправили в Краснодар, где отправили под стражу.

Свою вину мужчина признал и выплатил «Аэрофлоту» ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, а также двум гражданам – по 350 тысяч рублей каждому.

На данный момент все обвинения и доказательная база собраны и направлены на рассмотрение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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