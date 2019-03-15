У петербуржца угнали «Кадилак» за пять миллионов рублей
В Петербурге угонщики замахнулись на дорогие автомобили. Накануне в четверг, 14 марта, полиция Приморского района города на Неве возбудила уголовное дело по факту кражи иномарки стоимостью пять миллионов рублей. О пропаже заявил расстроенный хозяин авто.
- 14 марта в полицию Приморского района Петербурга обратился 47-летний мужчина. Он написал заявление о том, что у него угнали автомобиль «Кадилак К2ХХ ЕS» 2015 года выпуска, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.
Как пояснил владелец авто, машину он оставил на неохраняемой парковке на Богатырском проспекте. Стоимость такого транспортного средства оценивается в пять миллионов рублей.
Полиция возбудила уголовное дело и приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.
Как правило, такие дорогие автомобили как «Кадилак» не часто угоняют в Петербурге. В случае, если вор планирует продавать автомобиль, для него это станет проблемой, так как машина крайне заметная.
ИСТОЧНИК KP.RU