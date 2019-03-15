Петербуржцы смогут ходить в магазины и рестораны с собаками

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-15T12:48:16+03:00

В рестораны и магазины Петербурга можно будет ходить с собаками Фото: Артем КИЛЬКИН

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Порой, прогуливаясь по Петербургу с четвероногим другом, жителям хочется посетить в какое-нибудь заведение на чашечку кофе, либо необходимо зайти в магазин за хлебом. Но на дверях, перед самым носом, прилеплен знак с перечеркнутой собакой. Приходится откладывать свои планы или оставлять животное на улице. Однако в скором времени все может измениться. В пятницу, 15 марта, на рассмотрение городского парламента представлен документ с новыми правилами посещения общественных мест с животными.

- На практике сложилась ситуация, когда люди, у которых есть домашние питомцы, не расстаются с ними даже при посещении кафе, ресторанов и продуктовых магазинов. Не оставишь же маленькое, хрупкое создание на поводке возле входа или дома в полном одиночестве. Но с другой стороны, не всякий четвероногий друг воспитан, он банально может наделать лужу, - отметил один из инициаторов изменений депутат Денис Четырбок.

Петербургские депутаты считают, что правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными.

Стоит добавить, что в Петербурге уже существует немало заведений – магазинов и ресторанов, где с распростертой улыбкой и полной свежей воды миской принимают четвероногих гостей любых размеров.

ИСТОЧНИК KP.RU