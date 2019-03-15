2019-03-15T13:29:44+03:00
Происшествия

Петербуржец взял в заложники 12-летнюю девочку, чтобы отомстить ее матери

Мужчина угрожал расправиться с ребенком, если женщина снова не полюбит его
Лилия КОЗЛОВА
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В Колпино мужчина похитил девочку, чтобы вернуть свою бывшую супругуВ Колпино мужчина похитил девочку, чтобы вернуть свою бывшую супругуФото: Алексей ФОКИН
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Обезумивший влюбленный мужчина в Петербурге пошел на крайние меры, чтобы вернуть свою возлюбленную. Для этого он выбрал весьма не стандартные меры. Вместо цветов, подарков и серенад под балконом, петербуржец похитил дочь женщины. Приставив к девочке нож, он требовал возобновить отношения с бывшей супругой.

- Инцидент произошел в четверг, 14 марта. 31-летний петербуржец приехал в квартиру в один из домов по улице Карла Маркса в Колпино, где живет его бывшая жена и ее 12-летняя дочь. Приставив нож к ребенку, он забрал девочку и скрылся, - сообщили главном управлении МВД по Петербургу.

Похитив школьницу, мужчина начал перемещаться с ней по району. В течение шести часов он насильно удерживал девочку в подъезде дома на соседней улице, потом с заложницей отправился на другой адрес. При этом петербуржец периодически звонил бывшей жене, требовал встречи и возобновления отношений. В противном случае, говорил влюбленный мужчина, он расправится с ее дочерью.

По «горячим» следам полицейские разыскали петербуржца, задержали его, а девочку передали матери. ПО факту похищения ребенка возбуждено уголовное дело. Влюбленному мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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