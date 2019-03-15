Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-15T14:40:21+03:00

Существующий на картах участок так и остался недостроенным. Фото: Яндекс.Карты

А пока по проекту развития дорожной сети Красногвардейского района начались общественные слушания

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Уже к 2020 году власти Петербурга надеются ввести в строй продолжение проспекта Маршала Блюхера. Перспективный участок должен пройти от Индустриального проспекта до Зыбинской улицы.

- Проект должны были реализовать еще в 2012 году, однако из-за проблем с подрядчиком работы остановились. Средства на создание нового участка дороги выделят из городского бюджета, - пишет АБН.

Впрочем, к финансированию проекта могут подключиться и застройщики, у которых есть кровный интерес в развитии дорожной сети микрорайона.

Также на отрезке от продолжения Маршала Блюхера до Зыбинской улице, будет построена еще одна дорога, расположенная параллельно Индустриальному проспекту.

Не останется без внимания и пустующее здание недостроенного трамвайного парка -здесь создадут парк для трамваев «Чижик», о развитии чьей сети сообщалось недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU