Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году
Уже к 2020 году власти Петербурга надеются ввести в строй продолжение проспекта Маршала Блюхера. Перспективный участок должен пройти от Индустриального проспекта до Зыбинской улицы.
- Проект должны были реализовать еще в 2012 году, однако из-за проблем с подрядчиком работы остановились. Средства на создание нового участка дороги выделят из городского бюджета, - пишет АБН.
Впрочем, к финансированию проекта могут подключиться и застройщики, у которых есть кровный интерес в развитии дорожной сети микрорайона.
Также на отрезке от продолжения Маршала Блюхера до Зыбинской улице, будет построена еще одна дорога, расположенная параллельно Индустриальному проспекту.
Не останется без внимания и пустующее здание недостроенного трамвайного парка -здесь создадут парк для трамваев «Чижик», о развитии чьей сети сообщалось недавно.
ИСТОЧНИК KP.RU