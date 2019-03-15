Петербург присоединится ко Всемирному дню здоровья полости рта

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-15T16:58:24+03:00

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Не стоит бояться зубных врачей, тем более, что они, как и любые другие медики стоят на страже нашего с вами здоровья. Впрочем, сейчас стоматология шагнула далеко вперед и зубы лечить не так страшно. А еще лучше и вовсе обходиться без этого, правильно ухаживая за своей полостью рта.

Именно ради того, чтобы людям не приходилось слышать звук бормашины, на всей планете с 2008 года отмечается Всемирный день здоровья полости рта.

Этот день напоминает о том, что здоровая улыбка, здоровые зубы и десны – это уверенность в себе, возможность нормально работать или учиться, не испытывая неудобств или боли, и, несомненно, это вклад в здоровье всего организма.

20 марта к общемировому мероприятию присоединится и Петербург. Так, во всех центрах имплантации и стоматологии «Интан» волонтеры Ассоциации молодых стоматологов будут проводить обучение грамотному уходу за полостью рта для предотвращения хронических заболеваний и дарить подарки всем участникам праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU