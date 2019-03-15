2019-03-15T18:46:51+03:00
Происшествия

Сломавшаяся на переезде у «Старой деревни» маршрутка остановила движение электричек

Пока автобус пытались сдвинуть, движение поездов сестрорецкого направления временно замерло
Петр КИБЕР
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В Приморском районе маршрутка сломалась прямо на железнодорожном переезде. Фото: vk.com/spb_todayВ Приморском районе маршрутка сломалась прямо на железнодорожном переезде. Фото: vk.com/spb_today
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Непредвиденная остановка движения поездов сестрорецкого направления произошла вечером пятницы из-за аварии маршрутки а переезде у станции «Старая деревня». При проезде путей у автобуса ПАЗ сломалась подвеска.

- Электрички на Белоостров не идут! На переезде сломалась маршрутка номер 232, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что проезд в этом месте узкий - по одной полосе в каждую сторону, из-за «разложившегося» на переезде ПАЗика моментально собралась пробка. Водители жаловались, что стоят практически без движения, а также сетовали на состояние самого переезда, асфальт на котором сильно разбит.

Около получаса сломавшуюся маршрутку не могли сдвинуть с места и только приехавший из автобусного парка грузовой эвакуатор освободил проезд. Сейчас ситуация на месте ДТП нормализовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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