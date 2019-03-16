Facebook заблокировал рецепт голубцов петербуржца

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-16T11:17:21+03:00

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Нежданно, нагадано администрация социальной сети Facebook заблокировала рецепт хорошо известного всем в России блюда. Житель Петербурга Дмитрий Соколовский рассказал на своей страничке, как готовить голубцы. Однако по какой-то причине соцсети они не пришлись по вкусу.

Подробный рецепт с фотографиями всех этапов готовки Соколовский опубликовал еще в 2015 году. В нем рассказывалось, как делать начинку, чистить капусту и так далее. Однако через три года администрация соцсети решила скрыть публикацию от пользователей, объяснив это тем, что рецепт голубцов нарушает нормы сообщества.

- Обычный рецепт. Сегодня с удивлением узнал, что Facebook его почему-то заблокировал. Видимо, Цукербергу (создателю соцсети, прим. редакции) название блюда навевает какие-то неприятные ассоциации, - передает ФАН слова автора рецепта.

У Соколовского возникла мысль, что само по себе слово «голубцы» могло было восприняться не правильно, например с намеком на представителей нетрадиционной ориентации. Хотя, почему на самом деле Facebook привязался к обычному блюду, не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU