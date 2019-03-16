Ночью грабители ворвались в элитный частный дом в Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-16T13:04:10+03:00

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Богатые тоже плачут. Жителей элитного частного дома в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области ночью 15 марта до смерти напугали грабители. Четыре человека ворвались в жилье, угрожали хозяевам и вынесли все драгоценные вещи. Правда, как стало известно в субботу, 16 марта, далеко с награбленным им убежать не удалось.

- Четверо незваных гостей зашли в частный дом в поселке Волочаевка через незапертую дверь около половины первого ночи 15 марта. В это время там находились 48-летняя хозяйка дома, ее 14-летняя дочь и 52-летняя учительница девочки. Угрожая пистолетом грабители заперли хозяйку в сауне, а подростка с учительницей на втором этаже, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Когда заложницы смогли выбраться, то обнаружили, что грабители уже ушли и прихватили с собой украшения: серьги, браслеты, кольца и часы на более чем 2,5 миллионов рублей. Женщины вызвали полицию.

По «горячим» следам сотрудники правоохранительных органов задержали всех четверых негодяев. Один из них пытался спрятаться в лесу. Ими оказались мужчины в возрасте от 29 до 52 лет. Один из них оказался местный житель, бизнесмен, а остальные безработные и зарегистрированы в разных регионах страны. Также полицейские изъяли у грабителей все похищенное и помповое ружье. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU