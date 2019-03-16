2019-03-16T13:04:10+03:00
Происшествия

Ночью грабители ворвались в элитный частный дом в Ленобласти

Воры угрожая пистолетом, заперли в сауне хозяев и забрали драгоценности
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Грабители обокрали частный дом в Ленобласти Фото предоставлено: ГУ МВД Петербурга и ЛенобластиГрабители обокрали частный дом в Ленобласти Фото предоставлено: ГУ МВД Петербурга и Ленобласти
Изменить размер текста:

Богатые тоже плачут. Жителей элитного частного дома в поселке Волочаевка Выборгского района Ленинградской области ночью 15 марта до смерти напугали грабители. Четыре человека ворвались в жилье, угрожали хозяевам и вынесли все драгоценные вещи. Правда, как стало известно в субботу, 16 марта, далеко с награбленным им убежать не удалось.

- Четверо незваных гостей зашли в частный дом в поселке Волочаевка через незапертую дверь около половины первого ночи 15 марта. В это время там находились 48-летняя хозяйка дома, ее 14-летняя дочь и 52-летняя учительница девочки. Угрожая пистолетом грабители заперли хозяйку в сауне, а подростка с учительницей на втором этаже, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Когда заложницы смогли выбраться, то обнаружили, что грабители уже ушли и прихватили с собой украшения: серьги, браслеты, кольца и часы на более чем 2,5 миллионов рублей. Женщины вызвали полицию.

По «горячим» следам сотрудники правоохранительных органов задержали всех четверых негодяев. Один из них пытался спрятаться в лесу. Ими оказались мужчины в возрасте от 29 до 52 лет. Один из них оказался местный житель, бизнесмен, а остальные безработные и зарегистрированы в разных регионах страны. Также полицейские изъяли у грабителей все похищенное и помповое ружье. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти произошел выброс аммиака
Предприимчивый дезинфектор подселил клопов в доме в Пушкине
На самой барной улице Рубинштейна в Петербурге полиция изъяла 100 литров алкоголя
Беглов ответил, пойдет ли на выборы губернатора Петербурга
Facebook заблокировал рецепт голубцов петербуржца
Погода на 16 марта в Петербурге: На выходных в город придет весна
Почти 12 часов движение по трассе «Скандинавия» было закрыто из-за смертельного ДТП
На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе
Весна пришла: В Петербурге начали мыть улицы с шампунем
Рыбзавод из Ленобласти создавал угрозу заражения сибирской язвой
Сломавшаяся на переезде у «Старой деревни» маршрутка остановила движение электричек
Из-за технического сбоя «Сапсан», «Невский экспресс» и электрички московского направления опаздывают на час
Больше 4 тысяч петербуржцев пострадали зимой от снега и льда
Мигранта, мечтавшего устроить теракт в Петербурге, отправили за решетку на 15 лет
Петербург присоединится ко Всемирному дню здоровья полости рта
Госжилинспекция Петербурга назвала причину обрушения пола в супермаркете Spar
Выпуск «Единой карты петербуржца» начнется 1 мая
Берега реки Глухарки в Приморском районе приведут в благоустроенный вид
Продолжение проспекта Маршала Блюхера построят к 2020 году
Петербуржец взял в заложники 12-летнюю девочку, чтобы отомстить ее матери
Петербуржцы смогут ходить в магазины и рестораны с собаками
У петербуржца угнали «Кадилак» за пять миллионов рублей
Лабрадор нашел тайник с марихуаной в машине ехавшей из Петербурга в Финляндию
Пьяный петербуржец, который устроил дебош на рейсе «Сочи-Москва», предстанет перед судом
СКК «Петербургский» может избежать сноса
Гендиректор компании, связанной со строительством «Крестов 2», признан виновным в даче взятки
Рухнувшая стена задавила мигранта на Кронштадтском морском заводе
После аварии с маршруткой под Пушкином, 17-летняя девушка оказалась в больнице