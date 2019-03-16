Вандалы сломали новую скульптуру семьи на канале Грибоедова

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-16T16:15:04+03:00

Новая скульптура арт-группы "Явь" в Петербурге была сломана через два часа после установки Фото: Арт-группа "Явь"

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Некоторые люди по своей натуре созидатели, а некоторые разрушители. У вторых сердце кровью обливается, когда они видят что-то новое, чистое и красивое. Так, неизвестные вандалы сломали скульптуру семьи, которая буквально сегодня утром, 16 марта, появилась на льду канала Грибоедова в Петербурге. Инсталляция простояла целой и невредимой всего два часа.

Арт-объект «МамаWok» установили художники из арт-группы «Явь». Скульптура является переосмыслением работы Сергея Бородкина «ПапаWok», в которой семья держится на папе. В инсталляции петербургских художников в основе всего мама, которая держит на вытянутой руке отца, а он, в свою очередь, ребенка.

- В подавляющем большинстве случаев российские семьи держатся исключительно на женщинах. Большинство жен работает полный рабочий день, и зарабатывают столько же сколько и мужья. И жены же плюсом к работе делают всю работу по дому: уборка, стирка, глажка, готовка. Женщины занимаются воспитанием детей, отводят и забирают их из садика, затем из школы, - пояснили смысл своей работы художники из арт-группы «Явь».

Однако, по всей видимости, не всем понравилась задумка инсталляции. Буквально через пару часов, после того, как художники установили скульптуру на лед канала Грибоедова, пара молодых людей сломали ее, сорвав с петель голову одного из членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU