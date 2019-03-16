В магазине «Народный» в Петербурге произошла массовая драка

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-16T18:17:18+03:00

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В Выборгском районе Петербурга днем в субботу, 16 марта, произошла массовая драка. Инцидент произошел в магазине «Народный» на улице Хошимина. Стычка произошла между блогером-правозащитником Святославом Коваленко с группой поддержки и охранниками, которым не понравилось появление активистов с камерами.

Во время потасовки один из активистов распылил перцовый баллончик в магазине, полном людей. Всех посетителей эвакуировали, магазин закрыли.

- Это капец. Была там с пятилетним ребенком и 70-летней бабушкой! Ребенку закрывала лицо как могла. Надышались, горло дерет до сих пор. Бабушке стало плохо с сердцем после этого, - рассказала о происходящем в соцсети одна из посетительниц «Народного».

Очевидцы рассказывают, что в зале происходили серьезные разборки. Также сообщают, что у снимавших все происходящее активистов забрали камеры.

После драки к магазину прибыли сотрудники полиции и начали разбираться в обстоятельствах конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU