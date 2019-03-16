2019-03-16T18:17:18+03:00
Происшествия

В магазине «Народный» в Петербурге произошла массовая драка

Всех посетителей эвакуировали из-за распыленного перцового баллончика
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В магазине "Народный" Хошимина в Петербурге произошла массовая дракаВ магазине "Народный" Хошимина в Петербурге произошла массовая дракаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Выборгском районе Петербурга днем в субботу, 16 марта, произошла массовая драка. Инцидент произошел в магазине «Народный» на улице Хошимина. Стычка произошла между блогером-правозащитником Святославом Коваленко с группой поддержки и охранниками, которым не понравилось появление активистов с камерами.

Во время потасовки один из активистов распылил перцовый баллончик в магазине, полном людей. Всех посетителей эвакуировали, магазин закрыли.

- Это капец. Была там с пятилетним ребенком и 70-летней бабушкой! Ребенку закрывала лицо как могла. Надышались, горло дерет до сих пор. Бабушке стало плохо с сердцем после этого, - рассказала о происходящем в соцсети одна из посетительниц «Народного».

Очевидцы рассказывают, что в зале происходили серьезные разборки. Также сообщают, что у снимавших все происходящее активистов забрали камеры.

После драки к магазину прибыли сотрудники полиции и начали разбираться в обстоятельствах конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В коммуналке Петербурга нашли уникальную роспись вековой дальности
Два корпуса ИТМО на улице Ломоносова откроют для занятий
«Зенит» могут наказать за «вандализм болельщиков»
Мужчина изнасиловал 10-летнего мальчика в лифте на севере Петербурга
«Зенит» попросил болельщиков не оскорблять фанатов «Спартака»
Вандалы сломали новую скульптуру семьи на канале Грибоедова
В Ленобласти произошел выброс аммиака
Предприимчивый дезинфектор подселил клопов в доме в Пушкине
На самой барной улице Рубинштейна в Петербурге полиция изъяла 100 литров алкоголя
Ночью грабители ворвались в элитный частный дом в Ленобласти
Беглов ответил, пойдет ли на выборы губернатора Петербурга
Facebook заблокировал рецепт голубцов петербуржца
Погода на 16 марта в Петербурге: На выходных в город придет весна
Почти 12 часов движение по трассе «Скандинавия» было закрыто из-за смертельного ДТП
На проспекте Просвещения буйный пассажир распылил перцовый газ в автобусе