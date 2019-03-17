В Ленобласти трое грабителей связали хозяев дома и унесли 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-17T10:42:17+03:00

Преступники также прихватили две тысячи долларов и 200 евро

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В Выборгском районе Ленобласти трое неизвестных устроили налет на дом семейной пары. Грабители ворвались к супругам, избили их и связали, после чего забрали все ценное имущество и деньги.

- Около 20:30 трое неизвестных преступников, применив физическую силу проникли в дом, где избили хозяйку, связали граждан, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - После чего похитили 300 тысяч рублей, две тысячи долларов США, 200 евро, ювелирные изделия, два ноутбука, три мобильных телефона и скрылись.

Пострадавших супругов сразу же доставили в больницу. Госпитализация им, к счастью, не потребовалась. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание злоумышленников, - поясняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU