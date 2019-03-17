В Петербурге четверо неизвестных избили продавца магазина и похитили продукты
Также преступники прихватили 20 тысяч рублей из кассы
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В Петербурге полицейские ищут грабителей, устроивших налет на продуктовый магазин на улице Зины Портновой. Четверо неизвестных напали на продавца и вынесли из магазина товар с деньгами.
- В полицию Кировского района Петербурга обратился индивидуальный предприниматель, сообщив что неизвестные похитили 20 тысяч рублей выручки и продукты питания, после чего с места происшествия скрылись, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Сейчас полицейские устанавливают личности преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU