2019-03-17T11:36:48+03:00
Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных избили продавца магазина и похитили продукты

Также преступники прихватили 20 тысяч рублей из кассы
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге полицейские ищут грабителей, устроивших налет на продуктовый магазин на улице Зины Портновой. Четверо неизвестных напали на продавца и вынесли из магазина товар с деньгами.

- В полицию Кировского района Петербурга обратился индивидуальный предприниматель, сообщив что неизвестные похитили 20 тысяч рублей выручки и продукты питания, после чего с места происшествия скрылись, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Сейчас полицейские устанавливают личности преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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