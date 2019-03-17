2019-03-17T12:13:39+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейские закрыли четыре притона с проститутками

Силовики выписали протоколы на 9 путан и завели уголовное дело на сутенера
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские накрыли притоны с путанамиПолицейские накрыли притоны с путанами
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В Санкт-Петербурге полицейские нашли сразу четыре притона с путанами в разных районах города. Первый из них находился в доме на Лиговском проспекте, 121. В одной из квартир силовики нашли там трех женщин легкого поведения, администратора и охранника. К слову, две ночные бабочки были мигрантками-нелегалками.

- Nfr;t притон найден в доме на Московском проспекте, 165, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Там две женщины привлечены к ответственности за занятие проституцией.

Еще один притон был в доме улице Савушкина, 133. Там силовики нашли двух девушек легкого поведения, на которых составили протоколы. А вот сутенеру, организовавшему бизнес интим-услуг, теперь грозит тюрьма за "Организацию занятий проституцией".

Последний публичный дом полицейские закрыли в доме на набережной реки Фонтанки, 91. Там также было две путаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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