Сбежавшие из конюшни лошади заблокировали проезд по Кировскому шоссе

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-17T15:51:28+03:00

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Водители, ехавшие по Киевскому шоссе, столкнулись с необычной проблемой. Дорогу в обе стороны блокируют ... бегущие по проезжей части лошади.

- Лошади бегут по Киевскому шоссе в сторону Питера, некоторые и по встречке, - жалуются водители в соцсетях.

Лошади сбежали из конюшни Фото: vk.com/spb_today

По фотографиям видно, что лошади - ездовые. На многих из них есть накидки. Правда, кому животные принадлежат, и как они оказались на дороге, неизвестно. Горожане предположили, что лошади сбежали из конного клуба, который находится вблизи шоссе. И вскоре эта версия подтвердилась.

- Лошади пойманы, сбежали из конюшни, - рассказал позже один из водителей.

Сейчас владельцы лошадей проверяют, как животным удался побег.

Животные бегали даже по встречке Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU