Сбежавшие из конюшни лошади заблокировали проезд по Кировскому шоссе
Водители, ехавшие по Киевскому шоссе, столкнулись с необычной проблемой. Дорогу в обе стороны блокируют ... бегущие по проезжей части лошади.
- Лошади бегут по Киевскому шоссе в сторону Питера, некоторые и по встречке, - жалуются водители в соцсетях.
Лошади сбежали из конюшни Фото: vk.com/spb_today
По фотографиям видно, что лошади - ездовые. На многих из них есть накидки. Правда, кому животные принадлежат, и как они оказались на дороге, неизвестно. Горожане предположили, что лошади сбежали из конного клуба, который находится вблизи шоссе. И вскоре эта версия подтвердилась.
- Лошади пойманы, сбежали из конюшни, - рассказал позже один из водителей.
Сейчас владельцы лошадей проверяют, как животным удался побег.
Животные бегали даже по встречке Фото: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU