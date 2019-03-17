2019-03-17T15:51:28+03:00
Общество

Сбежавшие из конюшни лошади заблокировали проезд по Кировскому шоссе

Животные, по словам очевидцев, парализовали обе полосы движения
Роман ЛЯЛИН
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Из-за лошадей образовалась пробка Фото: vk.com/spb_todayИз-за лошадей образовалась пробка Фото: vk.com/spb_today
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Водители, ехавшие по Киевскому шоссе, столкнулись с необычной проблемой. Дорогу в обе стороны блокируют ... бегущие по проезжей части лошади.

- Лошади бегут по Киевскому шоссе в сторону Питера, некоторые и по встречке, - жалуются водители в соцсетях.

Лошади сбежали из конюшни Фото: vk.com/spb_today

Лошади сбежали из конюшни Фото: vk.com/spb_today

По фотографиям видно, что лошади - ездовые. На многих из них есть накидки. Правда, кому животные принадлежат, и как они оказались на дороге, неизвестно. Горожане предположили, что лошади сбежали из конного клуба, который находится вблизи шоссе. И вскоре эта версия подтвердилась.

- Лошади пойманы, сбежали из конюшни, - рассказал позже один из водителей.

Сейчас владельцы лошадей проверяют, как животным удался побег.

Животные бегали даже по встречке Фото: vk.com/spb_today

Животные бегали даже по встречке Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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