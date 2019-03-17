В Петербурге и Ленобласти введен желтый уровень опасности из-за непогоды

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-17T18:00:01+03:00

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается непогода. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России. В регионе ожидается сильный ветер, из-за этого уровень опасности поднят до желтого.

- Ожидается усиление ветра, - объясняют синоптики. - Желтый уровень опасности вводится с 21:00 17 марта.

Желтый уровень опасности будет действовать в течение суток. В непогоду спасатели призывают быть осторожнее, постараться ограничить работы на открытом воздухе, не ставить машины возле деревьев и шатких строений.

Также стоит повременить с длительными поездками.

ИСТОЧНИК KP.RU