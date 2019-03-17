Жители Петербурга сняли на видео нерпу, плавющую в Неве
Приход весны стал поводом для радости не только у горожан, но и у животных. Жители Петербурга заметили, как в Неве купалась нерпа. Тюлень на глазах у прохожих плескался в воде, вызвав бурю эмоций у зрителей. Водное представление горожане сняли на видео.
- У Большого Обуховского моста в Неве, - подписали видео очевидцы. - Красавица скрылась под толщей льда.
Нерпа купается в Неве.
Жители Петербурга, заметив нерпу, весело шутят, что та пошла лакомиться корюшкой.
К слову, это нерпа не единственная, кто порадовал горожан своим видом. Например, на Киевском шоссе жители Петербурга заметили табун лошадей. Животные перекрыли дорогу и мешали автомобилистам. Позже оказалось, что он сбежали из конюшни.
ИСТОЧНИК KP.RU