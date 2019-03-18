2019-03-18T09:35:43+03:00
Общество

Европейский профсоюз Ford поможет рабочим завода во Всеволожске

Это может спасти производство, расположенное в Ленинградской области от закрытия или массовых сокращений
Петр КИБЕР
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Европейские профсоюзы подключились к решению судьбы всеволожского завода Ford. Фото: Ford.ruЕвропейские профсоюзы подключились к решению судьбы всеволожского завода Ford. Фото: Ford.ru
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Представители европейского профсоюза Industrial, входящего в производственный совет компании Ford, примут участи в переговорах о судьбе российского завода, расположенного во Всеволожске.

- Они обещали нам всемерную поддержку, они выработали общее стратегическое направление. Главная цель - участие в переговорах, чтобы мы стали полноценной стороной в них, -приводит слова председателя профсоюза всеволожского завода Ford Михаила Сергеева ТАСС.

Другими словами, Industrial подключится к переговорам о будущем завода, которые сейчас ведут компания Ford, совместное предприятие Ford Sollers, которому принадлежат три завода в России и Министерство промышленности и торговли РФ.

В настоящий момент решается вопрос о сохранении производства во Всеволожске - самого малозагруженного ( мощности задействованы примерно на 20 процентов). Завод могут перепрофилировать, при этом рабочие опасаются массовых сокращений или вовсе закрытия предприятия. В местном профсоюзе надеются, что при помощи европейских коллег их голос будет услышан.

Напомним, что завод в Ленинградской области работает с 2002 года. Сейчас здесь выпускают Ford Focus и Ford Mondeo. За 2018 год сделано около 16,5 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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