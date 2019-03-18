Глава Петербурга отправил в отставку руководителя «Водоканала» Евгения Целикова

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-18T12:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 18 марта серьезные изменения произошли в одном из крупнейших городских коммунальных предприятий. Врио губернатора Петербурга подписал распоряжение об отставке руководителя «Водоканала» Евгения Целикова. Но и это не все.

- Материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой (КСП) Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Причиной для кадровых решений стала проверка КСП, которая выявила множественные несостыковки в финансировании предприятия и результатах его экономической деятельности.

Так, при условии получения субсидии в 2,5 миллиарда рублей из городского бюджета, финансовые показатели «Водоканала» значительно ухудшились.

Также инспекторы нашли нарушения в производстве работ по строительству и реконструкции объектов, нарушении правил бухгалтерского учета и законодательства о закупках, а также в сфере управления и распоряжения госсобственостью и так далее.

Напомним, что Евгений Целиков был главой «Водоканала» с 2016 года, когда он сменил Феликса Кармазинова, руководившего предприятием почти 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU