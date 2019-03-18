2019-03-18T14:18:33+03:00
Происшествия

В Волхве по факту смерти малыша от ветрянки завели уголовное дело

Полуторагодовалый Егор погиб из-за острой вирусной инфекции, которая поразила его дыхательные пути
Анна ПОСЛЯНОВА
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С докторами, которые помогали Егорке, общаются следователи. Фото: Из архива семьи СоловьевыхС докторами, которые помогали Егорке, общаются следователи. Фото: Из архива семьи Соловьевых
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Стала известна причина смерти полуторагодовалого Егора Соловьева из Волхова. Малыш умер 6 февраля на руках у врачей «скорой». За два дня до этого крохе поставили диагноз «ветряная оспа» и выписали противоаллергическое, зеленку и парацетамол.

«Генерализованная сочетанная острая вирусная инфекция с поражением дыхательной системы», – таков вердикт судебно-медицинской экспертизы.

В день трагедии у Егора поднялась температура. Родители заметили, что мальчик стал глубоко дышать, и вызвали «скорую». По словам мамы Егора Нины, доктора прибыли спустя час, рекомендовали забрать ребенка в больницу. Пока мама одевалась, Егору сделали укол. Сразу после него малыш лишился чувств и впал в кому. Пока люди в белом бегали в машину «скорой» за дефибриллятором и подключали аппарат, сердце ребенка остановилось…

– Дело завели по уголовной статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», – сообщила «Комсомолке» Нина. – Будет еще одно заключение экспертов, результаты которого станут известны через два-три месяца.

Сейчас доктора-специалисты изучают историю болезни Егора и назначения, которые сделали ему незадолго до смерти. Родители мальчика подозревают, что врачи могли ошибиться, как ставят диагноз и назначая лечение, так и спасая Егора в критической ситуации. Например, перепутать укол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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