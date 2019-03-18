2019-03-18T18:14:06+03:00
Происшествия

В Петербурге агрессивный таксист ограбил пассажирку и прокатил ее на капоте авто

Женщина после такой поездки оказалась в больнице с травмой головы
Лилия КОЗЛОВА
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Таксист обокрал и покалечил пассажирку в ПетербургеТаксист обокрал и покалечил пассажирку в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Поездка на такси закончилась для 37-летней петербурженки в больнице с черепно-мозговой травмой. Женщина возвращалась домой, когда водитель авто ограбил ее, а потом еще и прокатил на капоте машины, сбросив в итоге на асфальт. В понедельник, 18 марта, полиция Петербурга рассказала об этом инциденте.

- Около десяти часов вечера в субботу, 16 марта, около дома 33 по улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Северной столицы местные жители услышали женские крики о помощи. Оказалось, в беду попала 37-летняя петербурженка, которая пыталась защититься от таксиста, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Женщина приехала на такси домой. Когда она собиралась расплатиться с водителем, то обнаружила, что при себе у нее нет мелких купюр, и хотела зайти домой за деньгами. Однако таксисту эта идея не понравилась. Он выхватил из кармана куртки пассажирки кошелек и попытался уехать. Но женщина оказалась не из робких. Петербурженка запрыгнула на капот автомобиля, преграждая собой дорогу. Но и это не смутило водителя. Прокатив женщину верхом несколько метров, он скинул ее и скрылся.

В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В украденном кошельке за восемь тысяч рублей у петербурженки находилась банковская карта и 15 тысяч рублей наличными.

Полицейские уже установили, что автомобиль зарегистрирован на 31-летнего мужчины и взялись за его поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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