Существующую только на бумаге метро «Туристская» передвинули и переименовали в «Богатырскую»
Строительство метро всегда привлекает особое внимание петербуржцев. Даже если речь пока идет не о начале работ, а лишь об изменениях на бумаге. От этого тоже многое зависит - где «выйдет на поверхность» новая станция и как в итоге она будет называться.
- Заменить слова «Туристская» - севернее пересечения улиц Оптиков и Туристской словами «Богатырская» - севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы, - говорится постановлении, опубликованном на сайте Смольного.
Это означает, что перспективная станция метро «Туристская» станет «Богатырской» и переедет с перекрестка Туристской и Оптиков на Богатырский проспект.
Также в постановлении говорится о «переезде» станции метро «Шуваловский проспект». Теперь вестибюль должен появиться северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.
Сроки реализации проекта- 2023-25 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU