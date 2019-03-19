2019-03-19T08:11:04+03:00
Общество

Существующую только на бумаге метро «Туристская» передвинули и переименовали в «Богатырскую»

«Переезжает» по документам и «Шуваловский проспект»
Петр КИБЕР
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Перспективные станции метро "Туристская" и "Шуваловский проспект" поменяли свое местоположение.Перспективные станции метро "Туристская" и "Шуваловский проспект" поменяли свое местоположение.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Строительство метро всегда привлекает особое внимание петербуржцев. Даже если речь пока идет не о начале работ, а лишь об изменениях на бумаге. От этого тоже многое зависит - где «выйдет на поверхность» новая станция и как в итоге она будет называться.

- Заменить слова «Туристская» - севернее пересечения улиц Оптиков и Туристской словами «Богатырская» - севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы, - говорится постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

Это означает, что перспективная станция метро «Туристская» станет «Богатырской» и переедет с перекрестка Туристской и Оптиков на Богатырский проспект.

Также в постановлении говорится о «переезде» станции метро «Шуваловский проспект». Теперь вестибюль должен появиться северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

Сроки реализации проекта- 2023-25 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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