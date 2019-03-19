Существующую только на бумаге метро «Туристская» передвинули и переименовали в «Богатырскую»

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-19T08:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство метро всегда привлекает особое внимание петербуржцев. Даже если речь пока идет не о начале работ, а лишь об изменениях на бумаге. От этого тоже многое зависит - где «выйдет на поверхность» новая станция и как в итоге она будет называться.

- Заменить слова «Туристская» - севернее пересечения улиц Оптиков и Туристской словами «Богатырская» - севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы, - говорится постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

Это означает, что перспективная станция метро «Туристская» станет «Богатырской» и переедет с перекрестка Туристской и Оптиков на Богатырский проспект.

Также в постановлении говорится о «переезде» станции метро «Шуваловский проспект». Теперь вестибюль должен появиться северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

Сроки реализации проекта- 2023-25 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU