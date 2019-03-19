2019-03-19T08:33:33+03:00
Общество

Из Петербурга в Иматру могут запустить прямую электричку

Детали проекта обсуждают представители РЖД совместно с финскими железными дорогами
Петр КИБЕР
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Из Петербурга в Иматру могут запустить электричку.Из Петербурга в Иматру могут запустить электричку.Фото: Александр ГЛУЗ
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Финское направление, которое всегда было и будет популярно у любителей относительно недорогого шопинга, стало источником дохода для множества транспортных компаний, возящих петербуржцев в Лаппеенранту и Иматру на автобусах. Но теперь в Иматру хотят запустить электричку.

- В Министерстве транспорта России обсудили возможность запуска железнодорожного сообщения по маршруту «ПетербургВыборгСветогорск — Иматра», - пишет «Мойка 78».

Сейчас детали проекта обсуждают специалисты Российских железных дорог и их финские коллеги. Если переговоры пройдут успешно, то новый маршрут может заработать уже в ближайшее время.

Единственный вопрос - насколько он будет популярен. Ведь популярными в Финляндии остаются Хельсинки - туда ходит «Аллегро» и Лаппеенранта - сюда добираются автобусами ради шопинга и недорогих авиаперелетов из местного аэропорта. А вот приграничная со Светогорском Иматра имеет ограниченный поток туристов. Впрочем, возможно запуск электрички изменит сложившуюся ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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