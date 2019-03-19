Во Фрунзенском районе устроят культурное русское чаепитие для мигрантов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-19T10:22:46+03:00

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Присутствие мигрантов из стран ближнего зарубежья в Петербурге, как и любом крупном городе России - это данность. Нравится это кому-то или же нет, но приезжие стали частью жизни города. Они работают, учатся и в итоге ассимилируются в общество. Чтобы это происходило быстрее, во Фрунзенском районе решили устроить культурное чаепитие с межнациональным общением.

- Помогать иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице стало доброй традицией. Организатором данного проекта выступает Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-службы Смольного.

Власти Северной столицы уверены, что мигранты все больше и больше интегрируются в жизнь города. Они уже не просто зарабатывают деньги, но оседают здесь семьями, думают об уплате налогов, участии в культурной жизни города и получении российского образования.

Гостей мероприятия, которое состоится 27 марта, ждет знакомство с традициями русского чаепития, а для маленьких гостей приготовят программу с мастер-классами и интерактивом. Также перед пришедшими выступят артисты из Узбекистана, Таджикистана Грузии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU