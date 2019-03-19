2019-03-19T10:22:46+03:00
Общество

Во Фрунзенском районе устроят культурное русское чаепитие для мигрантов

Приезжих из республик бывшего СССР познакомят с традициями Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге мигрантов хотят культурно ассимилировать.В Петербурге мигрантов хотят культурно ассимилировать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Присутствие мигрантов из стран ближнего зарубежья в Петербурге, как и любом крупном городе России - это данность. Нравится это кому-то или же нет, но приезжие стали частью жизни города. Они работают, учатся и в итоге ассимилируются в общество. Чтобы это происходило быстрее, во Фрунзенском районе решили устроить культурное чаепитие с межнациональным общением.

- Помогать иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице стало доброй традицией. Организатором данного проекта выступает Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-службы Смольного.

Власти Северной столицы уверены, что мигранты все больше и больше интегрируются в жизнь города. Они уже не просто зарабатывают деньги, но оседают здесь семьями, думают об уплате налогов, участии в культурной жизни города и получении российского образования.

Гостей мероприятия, которое состоится 27 марта, ждет знакомство с традициями русского чаепития, а для маленьких гостей приготовят программу с мастер-классами и интерактивом. Также перед пришедшими выступят артисты из Узбекистана, Таджикистана Грузии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Верните голову! Она дорога нам как подарок»: Из субтропической оранжереи Ботанического сада украли часть декора
Прокуратура Петербурга озаботилась трафаретной рекламой наркотиков на стенах домов
Сегодня на маршрут в Петербурге выйдут первые электробусы
За неделю в Петербурге и Ленобласти рыбаков оштрафовали на 227 тысяч рублей
Пьяный водитель каршеринга снес столб на Выборгской набережной
Из Петербурга в Иматру могут запустить прямую электричку
Существующую только на бумаге метро «Туристская» передвинули и переименовали в «Богатырскую»
Прогноз погоды на 19 марта в Санкт-Петербурге: Утром и днем дождь со снегом
В Петербурге построят спорткомплекс для хоккея с мячом
В Петербурге рабочие разбили памятную доску академику Комарову во время ее установки
Петербург представлен в пяти номинациях престижной премии по туризму
Вор-неудачник разбил бутылку с алкоголем об голову продавца гипермаркета в Петербурге
Петербуржец пырнул ножом приятеля и лег спокойно спать
Директора детского дома в Петербурге, где более 10 лет насиловали воспитанников, будут судить
В День моряка-подводника, 19 марта, в Петербурге представят реконструкцию боя времен блокады Ленинграда
Автобусные остановки Петербурга украсят стихами юных поэтов
В страшном лобовом ДТП под Петербургом погиб человек, трое пострадали
Следком опубликовал видео очной ставки виновных в гибели детей на Сямозере
Извращенец напугал семиклассницу на зеленой ветке петербургского метро
Водитель Infiniti, насмерть задавивший женщину, разрушивший магазин и устроивший ДТП в Петербурге, избежал тюрьмы
В Петербурге агрессивный таксист ограбил пассажирку и прокатил ее на капоте авто
Дачник умер, подорвавшись на раскопанном военном снаряде в Ленобласти
Из-за прорыва теплотрассы на Инструментальной улице перекрыто движение
Стартовали продажи квартир в седьмом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Во Владимирский собор Петербурга привезут икону Божией Матери «Умиление» (Локотскую)
В Волхве по факту смерти малыша от ветрянки завели уголовное дело