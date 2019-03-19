2019-03-19T11:03:24+03:00
Общество

Сегодня на маршрут в Петербурге выйдут первые электробусы

Они будут курсировать между Васильевским островом и Петроградской стороной
Петр КИБЕР
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В Петербурге на маршрут выйдут первые электробусы. Фото: Телеграмм-канал "Типический петербуржец".В Петербурге на маршрут выйдут первые электробусы. Фото: Телеграмм-канал "Типический петербуржец".
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Сегодня , 19 марта, Петербург войдет в число российских городов, в которых на постоянной основе есть электробусное движение. Вслед за Москвой и Липецком, Северная столица станет третьим мегаполисом, где используется новый вид транспорта.

- Петербургский электробус – бесшумный и экологичный - через несколько дней начнет курсировать по городу, - несколько дней назад сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Известно, что электробус выйдет на маршрут номер 128, который идет от Наличной улицы на Васильевском острове до Аптекарской улицы на Петроградской стороне. А всего город закупил у одного из российских производителей 10 современных автобусов на электрической тяге.

Такие машины могут двигаться лишь с помощью аккумуляторов, подзаряжая батареи на конечных станциях (как в Москве) или же в парке.

Интересно, что если бы запуск движения состоялся двумя неделями раньше, то Петербург мог стать вторым городом с электробусами в России, однако 8 марта их движение открылось в Липецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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